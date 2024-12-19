Глава Армении высказался о размещении силы третьих стран на границе с Азербайджаном

Армения готова не размещать силы третьих стран на армяно-азербайджанской границе после ее делимитации.

Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью агентству Арменпресс.

«Мы предлагаем распространить положение о неразмещении сил третьих стран на делимитированные участки армяно-азербайджанской границы, и это логично, поскольку риск эскалации на этих участках значительно снижается за счет делимитации, если не сказать, снижается до минимума», — сказал он.

20 марта парламент Армении ратифицировал соглашение между страной и Европейским союзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Соответствующее соглашение между Ереваном и ЕС было подписано в ноябре 2023 года.

До этого Европейский парламент принял резолюцию об укреплении связей с Арменией и призвал изучить предложение о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.