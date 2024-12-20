Фицо пригрозил Киеву конфликтом

Если Киев откажет в транспортировке российского газа, то у Словакии и Украины может возникнуть серьезный конфликт.

Об этом в пятницу, 20 декабря, сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем блоге.

— Если Зеленский не пропустит наш газ, высока вероятность серьезного конфликта, — отметил премьер-министр.

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До этого Фицо уже высказывался по поводу поставок газа Братиславе, заявляя, что Зеленский полностью исключил возможность продолжения транзита газа через Украину.

— Он совершенно это исключил и внес свои предложения, которые я считаю абсурдными. Например, что он продолжит транзит, только если мы не будем платить поставщикам до окончания конфликта. Какой дурак нам предоставит газ бесплатно? — задается вопросом политик.

Зеленский может пойти на отчаянный шаг — не продлевать транзит российского газа после наступления нового года, даже если его будут закупать другие европейские страны. Киев наносит ущерб экономическим интересам Словакии и вредит европейскому блоку в целом, не сомневается Фицо.

— Если Украина остановит транспортировку газа, то он подорожает. Это болезненно отразится на всех странах Евросоюза, — цитирует слова премьер-министра RG.RU.

Ранее в ходе телефонного разговора премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил своему коллеге из Словакии Роберту Фицо об отсутствии у Киева намерений продлевать с Газпромом контракт о транзите газа из РФ в Европу через Украину.