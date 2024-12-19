В Раде назвали одно негативное последствие безграничной власти Зеленского

Безграничная власть президента Украины Владимира Зеленского нарушила его восприятие реальности. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, недопонимания Зеленского с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом являются показателем «потери связи с реальностью».

«Он до сих пор продолжает считать, что своей благосклонностью может поднять или опустить любого мирового политика», — написал парламентарий.

Дубинский добавил, что Зеленский ставит целью сбить накал вокруг темы конфликта на Украине. Аргументирует он это тем, что отвлечь от темы остановки войны.

Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию

Ранее Владимир Зеленский заявил, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана никто не уполномочивал на переговоры между Россией и Украиной. Так он ответил на вопрос о том, разговаривал ли он с главой венгерского кабмина о рождественском перемирим.