В Финляндии заявили о намерении укрепляться на случай войн

Финляндия будет укрепляться на случай возможных долгосрочных войн. Об этом заявил глава Минобороны страны Антти Хяккянен, передает РИА Новости.

В Финляндии заявили о намерении укрепляться на случай войн
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По его словам, целью Хельсинки является «укрепление способности государства противостоять широкомасштабному воздействию, военному давлению и потенциальным крупномасштабным войнам, которые могут затянуться на годы».

«Финляндия продолжит поддерживать и развивать свой мощный оборонный потенциал в любых ситуациях, связанных с безопасностью. Это основа всего, что мы делаем, и мы не пойдем на компромисс в этом. В то же время оборона Финляндии является неотъемлемой частью коллективной обороны НАТО. Мы будем планировать, тренировать и готовить нашу оборону вместе с нашими союзниками», — добавил Хяккянен.

Ранее Минобороны Финляндии опубликовало свой первый с момента вступления страны в НАТО оборонный доклад. В нем РФ названа угрозой безопасности Европы.