В Финляндии заявили о намерении укрепляться на случай войн

Финляндия будет укрепляться на случай возможных долгосрочных войн. Об этом заявил глава Минобороны страны Антти Хяккянен, передает РИА Новости.

По его словам, целью Хельсинки является «укрепление способности государства противостоять широкомасштабному воздействию, военному давлению и потенциальным крупномасштабным войнам, которые могут затянуться на годы».

«Финляндия продолжит поддерживать и развивать свой мощный оборонный потенциал в любых ситуациях, связанных с безопасностью. Это основа всего, что мы делаем, и мы не пойдем на компромисс в этом. В то же время оборона Финляндии является неотъемлемой частью коллективной обороны НАТО. Мы будем планировать, тренировать и готовить нашу оборону вместе с нашими союзниками», — добавил Хяккянен.

Ранее Минобороны Финляндии опубликовало свой первый с момента вступления страны в НАТО оборонный доклад. В нем РФ названа угрозой безопасности Европы.