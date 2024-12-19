Эрдоган обратился с призывом к исламским странам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны исламского мира возглавить процесс международной изоляции Израиля из-за его агрессивных действий в регионе.

Об этом он заявил на саммите "Исламской восьмерки" (D-8) в Каире.

"Считаю, что мы должны более решительнее реагировать на незаконные действия Израиля, которые угрожают стабильности Сирии и всего нашего региона. Как исламские страны, мы должны возглавить шаги, которые следует сделать против Израиля. Прежде всего очень важно ввести эмбарго на поставки оружия Израилю и прекратить с ним торговлю", - сказал Эрдоган.

Президент Турции напомнил об инициативе Анкары в ООН ввести оружейное эмбарго в отношении Израиля, которое поддержали 52 страны и 2 международные организации.