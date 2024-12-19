Пока вы не уснули: предложение Путина Западу и стрельба у парламента Абхазии

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Путин предложил Западу дуэль с ударом «Орешника»

Президент России Владимир Путин в ход прямой линии предложил Западу выбрать объект в Киеве, сосредоточить там ПВО и попробовать отразить удар российского ракетного комплекса «Орешник». Трансляцию прямой линии с главой государства ведет «Рамблер». По его словам, Россия готова к такому «эксперименту».

«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. А мы нанесем туда удар «Орешником», - заявил Путин, назвав это технологической дуэлью.

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У парламента Абхазии произошла смертельная стрельба

Днем в четверг, 19 декабря, в здании парламента Абхазии произошла стрельба. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местный Минздрав, ранения получили два депутата, один из них скончался.

По предварительным данным, которые приводит ТАСС, стрелял депутат Адгур Харазия. Ранения получили депутаты Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия.

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Путин впервые прокомментировал убийство Кириллова

Убийство начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских вооруженных сил генерал-лейтенанта Игоря Кириллова однозначно является терактом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет «Рамблер».

Глава государства ответил на вопрос журналиста NBC о покушении Кириллова, обратив внимание на то, что теракт, в результате которого погиб генерал, был свершен опасным для большого количества людей способом.

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Спикер Рады ответил на заявление Путина о переговорах

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук отреагировал на заявление Владимира Путина о том, что Россия готова вести переговоры с Киевом без предварительных условий на базе стамбульских договоренностей, однако подписание документов возможно исключительно с легитимным представителем власти, то есть с председателем парламента Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

Стефанчук заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией только на своих условиях.

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Каллас обратилась с призывом к Западу по вопросу переговоров РФ и Украины

Западные страны должны перестать предлагать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому мирные переговоры. К этому Запад призвала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Financial Times (FT).

«Мы не можем говорить о миротворцах, когда нет мира. А почему нет мира? Потому что Россия не хочет мира», — сказала глава евродипломатии в преддверии саммита лидеров ЕС.

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Санду выступила с обвинениями в адрес «Газпрома»

Глава Молдавии Майя Санду обвинила российскую компанию «Газпром» якобы в невыполнении обязательств по поставкам газа в Приднестровье.

По слова Санду, между компанией «Молдовагаз» и «Газпромом» есть соглашение, которое предусматривает поставки газа в Приднестровье независимо от маршрута транзита.

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Россиянам назвали справедливый курс доллара

При текущей геополитической риск-премии в курсе российской валюты, доллар оценивается не выше 100 рублей, заявил в беседе с NEWS.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его мнению, прогнозы о долларе по 200 рублей — это, скорее, «психология». Время от времени рынки накрывает локальная паника, следствием которой становятся возникающие «страшилки», указал он.

«По нашим оценкам, при текущей геополитической риск-премии в курсе рубля, доллар оценивается не выше 100, юань — не более 14», — сказал Зельцер.

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В Москве-Сити полопались стекла

В жилом комплексе (ЖК) Capital Towers полопались стекла из-за пришедшего в столицу в ночь на четверг, 19 декабря, мороза, сообщает Telegram-канал «Москвач».

Известно, что стекло из-за низкой температуры лопнуло у владельца квартиры на 27 этаже. Средняя стоимость двухкомнатных апартаментов в небоскребах составляет 80 миллионов рублей.

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Адвокат высказался о миллионах, которые Пугачева получает из российского госбюджета

В СМИ появляются сообщения о том, что уехавшая из России Алла Пугачева продолжает получать внушительные суммы из бюджета страны. Адвокат Андрей Алешкин прокомментировал «ФедералПресс» такие слухи, назвав их дешевым пиаром.

«В настоящее время Пугачева от России ничего не получает. Дешевые вбросы делают люди, которые ничего не знают, не имеют отношения к семье и никогда не имели. Дешевый пиар, не более на большом имени Пугачевой. Масштабы личностей комментаторов никогда не дорастут даже до пояса звезды», – подчеркнул Андрей Алешкин.

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В сеть слили посмертное интервью Яниса Тиммы

После трагедии в семье Анны Седоковой публика обратила внимание на то, что мужчина пытался связаться со своей бывшей женой. Очевидно, в паре были недоговоренности, однако, что именно происходило и что привело к трагедии, поклонники звезд пока понять в полной мере не могли. Впрочем, разобраться в теме немного помогло посмертное интервью с латвийским спортсменом, которое появилось в сети.

“Для меня семья всегда в приоритете. Я даже когда я еду в команду какую-то, она становится моей семьей. Это было всегда у меня, и так 100% будет до последнего момента моей жизни”, — выразился баскетболист в рамках канала “Buy Smart”, отметив, что в каждом деле отдается с полной душой.

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