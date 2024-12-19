Спикер Рады ответил на заявление Путина о переговорах

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук отреагировал на заявление Владимира Путина о том, что Россия готова вести переговоры с Киевом без предварительных условий на базе стамбульских договоренностей, однако подписание документов возможно исключительно с легитимным представителем власти, то есть с председателем парламента Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

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Стефанчук заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией только на своих условиях.

Он утверждает, что Россия якобы является агрессором в конфликте на Украине, и условия Киева, как пострадавшей стороны, «должны быть теми условиями, на которых мы готовы заключить мир».

Путин высказался о реакции Запада на мирные инициативы Москвы

В ходе прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что готов вести диалог по урегулированию вооруженного конфликта на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле. При этом глава государства подчеркнул, что подписание мирного договора возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.