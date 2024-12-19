На Украине назвали условие проведения выборов

Проведение выборов на Украине возможно при условии понятных гарантий безопасности. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает в Telegram издание «Новости.Live».

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По его словам, старые политтехнологии могут сработать лишь в отдельных сферах, но они не способны обеспечить качественное обновление политической системы.

«Украинцы имеют большой запрос на справедливость, однако политики, которые десятилетиями манипулировали этой темой, не готовы к изменениям и вряд ли смогут удовлетворить общественные ожидания», — отметил Подоляк.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условие начала переговоров с Владимиром Зеленским, если он победит на выборах главы государства. По его словам, Россия может подписать мирный договор только с легитимным руководством Украины.