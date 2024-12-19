На Западе обратили внимание на идею Путина о дуэли с «Орешником»

В ходе своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин высказался об одной из новейших российских ракет - «Орешнике», подчеркнув, что шансов сбить ее нет ни у одной страны. Западные СМИ особенно выделили предложение Путина о «дуэли» «Орешника» и американских ракет.

Путин предложил провести ракетную «дуэль» с США, чтобы продемонстрировать, что новая российская гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» может победить любую американскую ракету ПРО, пишет Reuters. Путин предложил выбрать определенную цель, которую защищала бы американская система ПРО. Президент РФ подчеркнул, что Россия готова к такому эксперименту.

Кадыров вызвался помочь Путину в эксперименте с «Орешником»

The Guardian отмечает, что Путин «обратился к западному скептицизму по поводу «Орешника». А NBC News подчеркивает, что президент России «пошутил».