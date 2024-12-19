В Абхазии началось заседание Совбеза после стрельбы в парламенте

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба проводит заседание Совбеза после стрельбы в парламенте. Об этом сообщает «Интерфакс».

В администрации президента республики заявили, что руководители силовых структур доложат о мерах, предпринятых для поиска и задержания подозреваемого в стрельбе депутата Адгура Харазии.

Ранее в Абхазии объявили план «Перехват», чтобы найти парламентария. МВД проводит оперативно-разыскные мероприятия. Правоохранители контролируют не только трассы, но госграницу.