Президент Франции Эмманюэль Макрон не поехал на саммит ЕС в Брюсселе, вместо этого попросив по СМС канцлера ФРГ Олафа Шольца представлять его. Об этом сообщает издание Bild.

Французский лидер вместо саммита направился в заморский департамент Майотта в Индийском океане, пострадавший от циклона "Шидо".

"Во вторник Макрон и Шольц готовились к саммиту по видеосвязи. В среду утром канцлер неожиданно получил СМС-сообщение, в котором Макрон попросил представлять его", - пишет издание.

Как отмечает Bild, иногда главы государств и правительств отсутствуют на встречах в Брюсселе, например, из-за болезни. В таком случае они вынуждены делегировать свой голос одному из 26 коллег по ЕС.