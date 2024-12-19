Bild: Макрон по СМС попросил Шольца представлять его на саммите ЕС
Президент Франции Эмманюэль Макрон не поехал на саммит ЕС в Брюсселе, вместо этого попросив по СМС канцлера ФРГ Олафа Шольца представлять его. Об этом сообщает издание Bild.
Французский лидер вместо саммита направился в заморский департамент Майотта в Индийском океане, пострадавший от циклона "Шидо".
"Во вторник Макрон и Шольц готовились к саммиту по видеосвязи. В среду утром канцлер неожиданно получил СМС-сообщение, в котором Макрон попросил представлять его", - пишет издание.
Как отмечает Bild, иногда главы государств и правительств отсутствуют на встречах в Брюсселе, например, из-за болезни. В таком случае они вынуждены делегировать свой голос одному из 26 коллег по ЕС.