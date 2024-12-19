Абхазский депутат умер в результате стрельбы в парламенте

Днем в четверг, 19 декабря, в здании парламента Абхазии произошла стрельба. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местный Минздрав, ранения получили два депутата, один из них скончался.

У парламента Абхазии произошла смертельная стрельба
© РИА Новости

По предварительным данным, которые приводит ТАСС, стрелял депутат Адгур Харазия. Ранения получили депутаты Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия.

Абхазские СМИ сообщили, что 19 декабря парламент обсуждал запрет майнинга. В ходе заседания депутаты вступили в перепалку, один из них начал стрелять. По предварительной информации, Голандзия получил ранение в голову, спасти его не удалось. Кварчия ранен в руку, ему оказывают необходимую помощь.

В конце 2020 года портал «Sputnik Абхазия» сообщил о задержании экс-мэра Сухума Адгура Харазии по подозрению в стрельбе. Пострадавший по этому делу получил огнестрельные ранения в области стоп.

В мире
Происшествия
Абхазия