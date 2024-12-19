У парламента Абхазии произошла смертельная стрельба

Днем в четверг, 19 декабря, в здании парламента Абхазии произошла стрельба. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местный Минздрав, ранения получили два депутата, один из них скончался.

По предварительным данным, которые приводит ТАСС, стрелял депутат Адгур Харазия. Ранения получили депутаты Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия.

Абхазские СМИ сообщили, что 19 декабря парламент обсуждал запрет майнинга. В ходе заседания депутаты вступили в перепалку, один из них начал стрелять. По предварительной информации, Голандзия получил ранение в голову, спасти его не удалось. Кварчия ранен в руку, ему оказывают необходимую помощь.

В конце 2020 года портал «Sputnik Абхазия» сообщил о задержании экс-мэра Сухума Адгура Харазии по подозрению в стрельбе. Пострадавший по этому делу получил огнестрельные ранения в области стоп.