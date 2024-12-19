Страны Евросоюза недовольны управленческими решениями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в сфере сельского хозяйства из-за тревоги за собственных производителей. Об этом рассказал RT директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин.

По его словам, проблема образовалась из-за того, что фон дер Ляйен подписала соглашение со странами Mercosur - общего рынка государств Южной Америки - о создании фактически единой таможенной зоны.

Топорнин отметил, что против этого соглашения изначально выступала Франция в лице президента Макрона, поскольку сельскохозяйственная продукция Латинской Америки сопоставима по качеству и в то же время дешевле, чем европейская.

"Он справедливо полагал, что такое соглашение поставит в неравные условия фермеров и производителей сельскохозяйственной продукции из Евросоюза, и в частности из Франции", - пояснил эксперт.

Вместе с тем, рассказал Топорнин, Урсула фон дер Ляйен имела право подписать это соглашение, так как таможенная политика входит в компетенцию институтов ЕС.

Эксперт добавил, что страны-члены ЕС теперь должны утвердить соглашение, которое заключила фон дер Ляйен, и у Франции есть возможность его заблокировать, если позицию Парижа поддержат еще несколько стран.

Ранее издание Politico сообщало, что европейские столицы раздражены авторитаризмом фон дер Ляйен, которая принимает важные решения, не советуясь с другими.