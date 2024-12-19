Зеленский обвинил Орбана в желании "попиариться"

Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Брюсселе и комментируя предложенную Будапештом инициативу о прекращении огня между Украиной и Россией на время Рождества, обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в желании "попиариться" на ней, а также заявил, что никто не может говорить за киевский режим.

"У меня не было разговора с премьер-министром Венгрии [Виктором Орбаном]. Я, честно говоря, думаю, что это очень несерьезно, когда мы говорим про те или иные инициативы <…> и когда мы об этом узнаем из СМИ. Я об этом уже говорил, что у премьер-министра Венгрии, при всем уважении <…>, но у господина премьер-министра нет никакого мандата на переговоры, <…> то, о чем вы говорите, если честно, больше похоже на политический пиар", - сказал он, отвечая на вопрос венгерского журналиста, обсуждал ли Зеленский инициативу с Орбаном.

Зеленский также добавил, что не видит ничего праздничного в возможности произвести обмен военнопленными, приуроченный к Рождеству.

"Просто звучит как-то празднично - рождественский обмен. Нам совсем невесело", - сказал он в очередной раз добавив, что "ничего не может обсуждаться или решаться за Украину" без них.

11 декабря в разговоре по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным Виктор Орбан предложил в период Рождества установить прекращение огня и произвести масштабный обмен пленными между Россией и Украиной. Москва оперативно отреагировала на эту инициативу. Сразу после разговора лидеров двух стран Федеральная служба безопасности передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что российская сторона поддерживает усилия венгерского премьера, направленные на поиск мирного урегулирования конфликта на Украине и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными.

В тот же день Орбан хотел обсудить свою инициативу по телефону с Зеленским, но тот отказался разговаривать с венгерским премьером. Как сообщил глава МИД Петер Сийярто, отказ был сделан "в несколько натянутой, но вежливой форме". Министр назвал это "жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии". Тем не менее, Орбан и Сийярто подтвердили после этого, что венгерские предложения по-прежнему остаются в силе.