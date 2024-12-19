Орбан охарактеризовал Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп - миролюбивый человек, который ненавидит кровопролитие и поэтому поможет урегулировать конфликт на Украине.

Такое мнение выразил журналу Mandiner премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Он человек мира, он ненавидит кровопролитие, он не начал ни одной войны во время своего первого президентского срока и закончил те, которые смог", - заявил глава венгерского правительства, который в 2024 году трижды встречался с республиканцем в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Орбан подтвердил, что Венгрия рассчитывает на Трампа, который обещал после вступления в должность заняться решением украинской проблемы. Премьер считает, что "новое американское руководство будет противостоять провоенной брюссельской элите в вопросах войны" на Украине.