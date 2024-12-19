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Лондон даст ВСУ почти 300 миллионов долларов на вооружения

Великобритания объявила, что направит Украине дополнительную военную помощь на 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов). Об этом сообщает Reuters. Как отмечает агентство, Украина призвала союзников поддержать ее как на поле боя, так и дипломатически перед потенциальными переговорами с Россией. Конфликт приближается к своему третьему году, а украинские войска измотаны и уступают ВС РФ по численности, подчеркивает Reuters.

Новый пакет британской помощи включает 92 миллиона фунтов на оборудование для ВМС Украины, включая малые катера, разведывательные беспилотники, беспилотные надводные суда, барражирующие боеприпасы и беспилотники для противоминной борьбы. Также предусмотрено 68 миллионов фунтов на оборудование ПВО, включая радары, наземное оборудование для создания ложных целей и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Еще 26 миллионов фунтов предназначены на запчасти и поддержку систем, ранее поставленных Украине. Кроме того, 39 миллионов фунтов стерлингов будут использованы для поставки тысячи систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, а также на закупку респираторов и другого оборудования.

«Убийство генерала РФ не улучшит позиции Киева»

Военные эксперты, опрошенные газетой The New York Times, заявили, что убийство генерала Игоря Кириллова, «несомненно, разозлило Кремль», но не улучшило позиции Киева на поле боя. ВСУ продолжают неуклонно терять позиции перед натиском многочисленных и лучше оснащенными ВС РФ.

Бывшие сотрудники ЦРУ назвали теракты против высокопоставленных российских военных «ошибочной стратегией». Как отметил один из собеседников NYT, если украинские власти не будут осторожны, то создадут обратный эффект: они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что больше не заинтересованы в переговорах. Командир одного из украинских спецподразделений также заявил о «нулевом» стратегическом или тактическом эффекте от теракта.

«Европейские страны спешат на переговоры с Москвой»

Вскоре после появления на поле боя новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник», европейцы изменили свои расчеты и решили пересмотреть свою стратегию, считает автор ливанского портала Al Mayadeen. Европа ранее приняла стратегию конфронтации с Россией, но «Орешник» и скорый приход к власти в США Дональда Трампа заставляют европейских политиков приспосабливаться к новой ситуации. Вероятно, что в ближайшем будущем они признают и «реалии на земле», сложившиеся в рамках украинского кризиса.

Теперь вместо призывов к «разгрому России» европейские лидеры все чаще призывают к «улучшению условий за столом переговоров для Киева». Германия недавно инициировала контакт с Кремлем впервые за долгое время: канцлер страны Олаф Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Владимир Зеленский также начал делать заявления нового характера: к примеру, он допускает отказ Украины от территориальных претензий в обмен на «зонтик безопасности» НАТО.

«Жители Афганистана борются за выживание после трех лет засухи»

Жителям района Тахтапуль афганской провинции Кандагар приходится бороться за выживание в условиях продолжающейся засухи, которая уничтожила их урожай. Как пишет Ariana News, Афганистан сталкивается с засухами три года подряд, включая самые разрушительные за 30 лет засухи в 2021-м и 2022 годах.

Климатические эксперты прогнозируют, что к 2050 году 90 процентов территории страны пострадает от засухи. Афганистан входит в десятку государств, наиболее уязвимых к изменению климата. Он также занимает четвертое место по общему риску стихийных бедствий. Жители района Тахтапуль раньше зарабатывали на жизнь сельским хозяйством, но сейчас из-за острой нехватки воды их земля стала бесплодной. Местной молодежи приходится уезжать в другие провинции и в Пакистан в поисках работы.

«США оставят Европу в одиночестве»

Чешский политолог Владимир Пророк считает, что если Россия откажется от переговоров с Украиной, новый президент США Дональд Трамп предпочтет отойти в сторону и оставить работу над разрешением конфликта Европе. Политолог заявил в интервью изданию ParlamentnímListům.cz, что Европа может «остаться одна».

Пророк добавил, что нынешняя политика Запада вынуждает Россию модернизироваться и вносить необходимые для стабильности изменения. В результате западные страны сами подрывают свою цель нанести поражение Москве. Более того, санкции против России «бумерангом возвращаются на Запад», отметил политолог.