Financial Times признала Трампа человеком года

Газета Financial Times (FT) США Дональда Трампа человеком года из-за его удивительного возвращения к власти. Выбор издания останавливается на политике второй раз с 2016 года.

В Financial Times оценили переизбрание политика как «самое драматичное возвращение» в Белый дом в современной истории Соединенных Штатов.

«Теперь уже невозможно отмахнуться от Трампа как от незначительного события», — отмечается в публикации.

Газета назвала ключом к возрождению Трампа шквал судебных разбирательств против него, которые повысили его общественный рейтинг.

«Для части американских "синих воротничков" (представителей рабочего класса — прим. «Ленты.ру») Трамп стал жертвой тех же сил, которые они презирают, — чрезмерно усердных прокуроров и самодовольных либералов. Для некоторых жителей плутократической Америки ненависть Трампа к "глубокому государству" звучала как желанная война с бюрократией и регулированием. Для некоторых меньшинств, в том числе поразительно большой доли молодых мужчин всех рас, Трамп стал дубиной в борьбе с тем, что они считают новой формой политкорректности, имеющей ярко выраженный гендерный характер», — пишет FT.

Ранее Трамп стал человеком года по версии журнала Time. Авторы также подчеркивают, что в ходе проведенной с представителями журнала беседы в Мар-а-Лаго Трамп показал себя «более сдержанным», чем раньше, а также «дружелюбным». Кроме того, они резюмировали, что 47-й президент США смог увидеть внутренние и внешние проблемы, из-за которых получил столь высокую поддержку.