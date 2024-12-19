Зеленский рассказал, когда ожидают визит спецпосланника Трампа по Украине в Киев

Визит спецпосланника по Украине следующего американского лидера Кита Келлога планируется на начало января.

Об этом сообщил в Брюсселе Владимир Зеленский, слова которого приводит РБК-Украина.

"[Визит] состоится в начале января. Мы ждем господина Келлога. Тогда поговорим, что он имел в виду", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова Келлога о возможности переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что Келлог планирует посетить в январе Киев, в планах также поездки в Лондон, Париж и Рим. Также источники агентства утверждали, что он отправится в Москву для "сбора информации", а не для реализации какой-то конкретной политической цели.

27 ноября избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Келлога на должность своего помощника и спецпосланника США по Украине и России. Келлог выступает за урегулирование конфликта на Украине путем переговоров. Он предлагал убедить Москву и Киев возобновить диалог, зафиксировав текущую линию фронта.