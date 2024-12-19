Российскому лидеру Владимиру Путину удалось восстановить важную роль России на мировой арене.

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За это президента страны похвалила лидер фракции партии «Национальное объединение» во парламенте Франции Марин Ле Пен в интервью испанской газете El País.

«Несколько лет назад, когда Франция пыталась восстановить отношения с Россией, я сказала, что мы не должны недооценивать Путина. Россия в 1990-х годах была опустошена, и ему удалось вернуть ей важную роль на мировой арене», — отметила политик.

Ранее слова президента России о надежде на осторожность избранного президента США Дональда Трампа вызвали беспокойство в Германии. Издание Derwestern отметило, что некоторые восприняли высказывание российского лидера как угрозу, а другие сочли его дружеским намеком.