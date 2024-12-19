Пока вы спали: Маск о военной помощи Украине и обвинения Белого дома

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Маск сделал заявление о военной помощи Украине

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал решение властей США о военной помощи Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на его запись в соцсети Х.

"Один из худших законопроектов в истории", — написал предприниматель.

Таким образом Маск прокомментировал сообщение известного общественного деятеля Джози Глабах о спорных и непопулярных решениях американской администрации, в числе которых находятся помощь Украине на 60 миллиардов долларов и финансирование 12 биолабораторий.

Зеленский встретился с Макроном

Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны договорились продолжить обучение ВСУ во Франции, а также обсудили возможное присутствие на Украине западных вооруженных сил, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Зеленского в его Telegram-канале.

"Поблагодарил (Макрона - ред.) за подготовку Францией одной бригады для нашей армии, договорились продолжить это сотрудничество и подготовить еще одну бригаду. Рассчитываем, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям и внесут свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад", - следует из публикации Зеленского в его Telegram-канале.

Он также отметил, что продолжил с Макроном проработку инициативы о "присутствии на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру".

Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства

Администрация действующего президента США Джо Байдена предъявила обвинения избранному главе государства Дональду Трампу в том, что он якобы отдал указание своим однопартийцам-республиканцам заблокировать работу правительства страны, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Избранный президент Трамп и избранный вице-президент Вэнс приказали республиканцам закрыть правительство и они угрожают сделать именно это", - указано в распространенном релизе Жан-Пьер.

Она также подчеркнула, что такие действия могут привести к серьезной нестабильности по всей территории США.

Китай выступил против 15-го пакета антироссийских санкций ЕС

Министерство коммерции КНР в четверг выразило озабоченность внесением китайских компаний в 15-й пакет антироссийских санкций, утвержденный Евросоюзом, сообщает РИА Новости.

"ЕС проигнорировал неоднократные представления и возражения Китая, настоял на своем и включил ряд китайских компаний и физических лиц в 15-й пакет антироссийских санкций. Китай в связи с этим выражает острое недовольство и решительно выступает против", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что действия европейских стран противоречат духу достигнутых ранее договоренностей между лидерами Китая и ЕС, что негативно сказывается на торгово-экономических отношениях между Китаем и Европейским Союзом.

Франция объявила положение исключительного стихийного бедствия на Майотте

Франция приняла решение о введении режима исключительного стихийного бедствия на острове Майотта для ускорения процесса ликвидации последствий разрушительного урагана, пишет РИА новости со ссылкой на радиостанцию France Info.

"Министр по делам заморских территорий Франсуа-Ноэль Бюффе объявил активацию положения исключительного стихийного бедствия на Майотте, чтобы обеспечить более быстрое и эффективное решение кризиса", - приводит радиостанция слова из коммюнике.

Такое решение было принято, чтобы упростить административные процедуры и мобилизовать необходимые ресурсы для решения кризисной ситуации и восстановительных работ на данном острове.