В Чехии одобрили запрет на двойное гражданство для россиян

Нижняя палата парламента Чехии в третьем чтении одобрила проект закона, предусматривающего введение запрета на двойное гражданство для россиян. Об этом сообщает Seznam Zprávy.

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Утверждается, что изначально проект разрабатывался с целью расширить защиту беженцев с Украины, однако позже в него внесли поправку, регулирующую условия получения гражданства Чехии для россиян. Согласно ей, граждане РФ не смогут получить чешское гражданство без отказа от российского.

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При этом гражданам России, которые уже обладают чешским гражданством, не придется отказываться от гражданства РФ. Отмечается, что оппозиция намерена подать иск в Конституционный суд страны из-за несогласия с данным законом.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина прояснила ситуацию с получением гражданства Чехии. По ее словам, она не получала чешский паспорт, однако имеет почетное звание в стране.