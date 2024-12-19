В ЕС возмутились ситуацией с уязвимостью одного из регионов к атакам

Инфраструктура Прибалтики не обладает достаточным уровнем защищенности и уязвима к атакам, возмутилась член Европейского парламента (ЕП) от Литвы Вилия Блинкявичюте. О нехватке оборонных ресурсов евродепутат сообщила в своем парламентском запросе к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру»

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В своем письме член ЕП пишет, что в последнее время якобы наблюдается рост числа атак на инфраструктуру в Балтийском море. Подобная ситуация угрожает не только странам Прибалтики, но и безопасности Европы в целом, утверждает Блинкявичюте.

«Хотя Комиссия приняла рекомендацию о безопасности и стойкости подводных кабельных инфраструктур, эта инициатива будет завершена только к 2035 году, что является слишком поздним сроком, учитывая высокий риск гибридных атак на критически важные объекты инфраструктуры в регионе Балтийского моря, такие как Клайпедский терминал сжиженного природного газа», — пишет она.

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Регион Балтийского моря крайне уязвим и по-прежнему не защищен. Кабели и трубопроводы, проложенные по дну Балтийского моря, чрезвычайно уязвимы и требуют высокого уровня защиты Вилия Блинкявичюте член Европейского парламента от Литвы

Так, евродепутат просит Еврокомиссию разъяснить, планирует ли она «отреагировать на недавние нападения и ущерб, нанесенный инфраструктуре в Балтийском море».

«Намерена ли Комиссия выдвинуть предложения по повышению готовности ЕС реагировать на атаки на критически важные объекты инфраструктуры в регионе Балтийского моря и предотвращать их?» — спросила Блинкявичюте.

16 декабря издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Прибалтика является новой горячей точкой, где происходит столкновение интересов России и НАТО. По словам неназванных западных чиновников, после начала украинского конфликта российские корабли в Балтийском море якобы стали прибегать к предупредительным выстрелам по кораблям альянса.

Кроме того, источники издания обвинили Россию в создании помех для воздушного движения в регионе, а также в «опасных маневрах» с использованием истребителей.