В Венгрии спрогнозировали изменение поведения Зеленского

Владимир Зеленский не примет предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Такое мнение озвучил венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради.

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Накануне Зеленский заявил, что Украина не нуждается в посредничестве Венгрии для урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что не позволит Орбану выступать в качестве посредника. Сам же Орбан в ответ на хамство Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, а предложение о прекращении огня в силе.

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"Нет, до инаугурации Трампа 20 января предложение не примут", - цитирует РИА Новости Ногради.

Он убежден, что до этого времени Украина будет продолжать свою нынешнюю политику.

После 20 января Киеву придется понять, что Трамп не равен президенту Джо Байдену, а концепция республиканцев совершенно не такая, как у демократов. Зеленскому после 20 января очень много чего придется изменить, уверен эксперт.

Он также напомнил заявления представителей Киева о том, что прекращение огня будет, когда Украина якобы "победит на фронте". Ногради подчеркнул, что на это нет ни малейшего шанса.

Политолог добавил, что при Трампе Зеленский не сможет делать то, что делал ранее: благодарить за поддержку и требовать что-то еще. Так с Трампом не выйдет, заявил Ногради.

Трамп предупредил Украину, что она не получит вооружений, а имеющееся у нее американское оружие нельзя использовать против целей на территории России. При этом в Европе оружейные склады пустеют, а денег у Европы гораздо меньше, чем понадобилось бы для поддержки Украины, отметил собеседник агентства.