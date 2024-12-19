Орбан призвал Зеленского определиться с перемирием

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского определиться с рождественским перемирием. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, предложение о перемирии по-прежнему остается в силе. Он подчеркнул, что «одна сторона», имея ввиду Россию, приняла его инициативу.

Орбан ответил на грубость Зеленского

«Возможность массового обмена пленными и рождественского перемирия на столе. С ней можно сделать два дела: принять ее или отвергнуть. До [католического] Рождества еще несколько дней, будем надеяться на лучшее», — сказал Орбан.

Ранее советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал Орбана «назойливым гонцом», отвечая на предложение о прекращении огня с Россией на период Рождества. По его словам, Украине и другим странам-участникам «работы ради мира» не нужны «гонцы от Путина».