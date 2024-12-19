Белый дом обвинил Трампа в приказе республиканцам остановить работу правительства

Администрация действующего президента США Джо Байдена обвинила избранного главу государства Дональда Трампа в том, что тот якобы отдал приказ однопартийцам-республиканцам остановить работу правительства США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, такие действия навредят трудолюбивым американцам и создадут нестабильность по всей стране.

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«Сделка есть сделка. Республиканцы должны сдержать свое слово», — подчеркнула Жан-Пьер.

Ранее Трамп и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс призвал республиканцев отклонить законопроект о временном финансировании правительства. Комментируя законопроет, американский предприниматель Илон Маск назвал его преступлением.