В США возмутились словами генсека НАТО о Зеленском

Подполковник Вооруженных сил США в запасе Дэниел Дэвис раскритиковал генсека НАТО Марка Рютте после встречи с Владимиром Зеленским в Брюсселе.

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Ранее Рютте назвал украинского политика своим другом и заявил, что рад обсудить дальнейшую поддержку Киева со стороны Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

Зеленский обсудил с генсеком НАТО укрепление ПВО Украины и гарантии безопасности

"Продолжая улыбаться и пожимать руку Зеленскому, вы только продлеваете агонию Украины, гарантируя, что еще больше украинских мужчин принесут последнюю и окончательную жертву без всякой выгоды для своей страны", - написал Дэвис в соцсети Х.

Офицер назвал происходящее "морально неоправданным", а также позором для Запада.

Он подчеркнул, что не понимает логики генсека НАТО, поскольку, по его словам, игра для Рютте уже давно окончена и в военном, и в политико-дипломатическом плане.

Накануне глава НАТО в совместном заявлении с Зеленским в Брюсселе сделал акцент на вероятных будущих мирных переговорах и необходимости создать для Киева условия для "мира", а также предусмотреть экономическую помощь "после достижения мира".

Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что вступление Украины в НАТО неизбежно. Однако Киеву для этого необходимы "практические шаги": реформировать военные институты и "укрепить демократию". При этом глава госдепа подчеркнул, что во время переговоров с Россией данный вопрос будет "очень, очень сложным".