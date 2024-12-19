Премьер Британии призвал Трампа обеспечить Украине сильную позицию

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил избранному президенту США Дональду Трампу о необходимости обеспечить Украине максимально сильную позицию. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте правительства Великобритании.

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Политики провели телефонный разговор, в ходе которого также обсудили важность сотрудничества для обеспечения мира на Ближнем Востоке. Кроме того, как сообщается в заявлении, Стармер и Трамп подтвердили обоюдные намерения укрепления отношений между Лондоном и Вашингтоном.

Трамп высказался о территориальных уступках Украины

Ранее специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что у избранного президента есть все возможности добиться завершения украинского конфликта уже в ближайшее время.