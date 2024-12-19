В КНДР обвинили Запад в затягивании конфликта на Украине

Действия США и Запада, цепляющихся за "гегемонистскую военную линию", приводят к затягиванию конфликта на Украине и дестабилизации ситуации в области безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил представитель МИД КНДР, комментируя коммюнике Группы семи (G7) и ряда стран Запада по поводу сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

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Ван И указал на появление проблем из-за затягивания кризиса на Украине

Причиной таких негативных последствий являются действия США и Запада, "которые настойчиво цепляются за деструктивные, гегемонистские и авантюристические военные линии и шовинистскую союзническую политику", отметил он.