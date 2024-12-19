КНДР назвала G7 «сворой гангстеров»

Страны «Большой семерки» (G7) и ряд западных государств представляют собой «свору гангстеров». Об этом заявил МИД КНДР, передает ТАСС.

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Таким образом в ведомстве прокомментировали заявление объединения, в котором содержалось осуждение сотрудничества Пхеньяна и Москвы. Там подчеркнули, что оно искажает суть отношений между двумя государствами, выразив протест.

«Большая семерка» выразила «серьезную обеспокоенность» в связи с армией КНДР в России

Ранее МИД КНДР заявил, что в затягивании конфликта на Украине виновны США и страны Запада, которые продолжают цепляться за «гегемонистскую военную линию».