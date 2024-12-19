Киев решил подсчитать всех украинок на OnlyFans для пополнения бюджета

Шевченковский районный суд Киева постановил предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности (БЭБ) информацию обо всех гражданах Украины, зарегистрированных на платформе OnlyFans. Об этом сообщает издание «Страна».

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Детективы получат сведения о создателях контента, данные о которых есть в распоряжении налоговой службы. По информации СМИ, к некоторым пользователям OnlyFans работники БЭБ начали приходить с обысками, подозревая их в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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В сентябре депутат Верховной Рады Украины Данил Гетманцев заявил, что создатели платного контента на OnlyFans должны уплатить налоги и задекларировать свои доходы. По его словам, сфера создания платного контента на платформе гражданами Украины стремительно растет. Количество аккаунтов увеличивается в среднем втрое ежегодно. Депутат напомнил, что получающий иностранные доходы гражданин должен по результатам отчетного налогового года, задекларировать такие суммы с их соответствующим налогообложением.