За убийством начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стоит, вероятно, Служба безопасности Украины (СБУ) из-за раскрытия планов Киева по созданию грязной бомбы.

Об этом заявил венгерский политолог Георг Шпетле, передает Magyar Nemzet.

«Именно Кириллов раскрыл, что, по данным российской разведки, Украина хотела изготовить так называемую грязную бомбу. Очевидно, поэтому его и хотели убить», — уверен эксперт.

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Он также напомнил, что грязную бомбу применяют для радиоактивного заражения территории, что приводит к уничтожению сельскохозяйственных и водных угодий, а также к распространению заболеваний.