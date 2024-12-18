В Венгрии раскрыли мотив СБУ в убийстве Кириллова

За убийством начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стоит, вероятно, Служба безопасности Украины (СБУ) из-за раскрытия планов Киева по созданию грязной бомбы.

В Венгрии раскрыли мотив СБУ в убийстве Кириллова
© РИА Новости

Об этом заявил венгерский политолог Георг Шпетле, передает Magyar Nemzet.

«Именно Кириллов раскрыл, что, по данным российской разведки, Украина хотела изготовить так называемую грязную бомбу. Очевидно, поэтому его и хотели убить», — уверен эксперт.

В США оценили последствия убийства Кириллова

Он также напомнил, что грязную бомбу применяют для радиоактивного заражения территории, что приводит к уничтожению сельскохозяйственных и водных угодий, а также к распространению заболеваний.

В мире
Игорь Кириллов
СБУ
Киев
Венгрия
Украина