В США оценили последствия убийства Кириллова

Убийство начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Российской армии генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может оказать «обратный» эффект на переговоры России и Украины. Об этом эксперты рассказали изданию The New York Times (NYT).

По словам бывшего главы резидентуры ЦРУ Дугласа Лондона, убийство Кириллова будет нести «психологический эффект», однако на боеспособности Вооруженных сил (ВС) России оно не скажется. Другой экс-сотрудник ЦРУ Ральф Гофф отметил, что подобные действия Киева являются «ошибочными».

«Если они не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах», — оценил он последствия убийства генерала.

В команде Трампа высказались об убийстве генерала Кириллова

Ранее сообщалось, что погибший при взрыве Кириллов предупреждал об охоте на него.