Орбан назвал Брюссель Мордором и «последней цитаделью либералов»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что столица Бельгии Брюссель является «последней цитаделью либералов», а также сравнил этот город с Мордором из произведения Джона Толкина «Властелин колец». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерский YouTube-канал Patriota.

По словам Орбана, вскоре либералы из Брюсселя потерпят поражение от группы из Европарламента «Патриоты за Европу». При этом политик считает, что сейчас в мире происходит процесс изменения миропорядка, а также изменения внутри западного мира.

«С тех пор, как Китай вступил в ВТО, азиатские экономики росли темпами, которые превышают все предыдущие представления. <...> Азия усиливается, а Запад относительно самого себя слабеет. А поскольку рост ВВП рано или поздно сказывается на военной и дипломатической мощи, мир постепенно перестраивается», — заявил Орбан.

Премьер также добавил, что самым крупным поражением либералов стала победа на выборах президента США Дональда Трампа. Орбан считает, что это дает шанс Западу «найти себе место в новом миропорядке».

«Европейцам рано или поздно необходимо совершить патриотический поворот в политике. <...> Если Европа быстро не совершит изменений в конкурентоспособности, ВВП западной Европы в мировой экономике будет уменьшаться и дальше, а эти страны потеряют значимость», — заявил он.

Ранее Орбан обратился к Зеленскому по вопросу перемирия с Россией.