Глава МИД Австрии обратился к ЕС с призывом

Евросоюз не может себе позволить тянуть с процессом назначения спецпредставителя по Сирии, так как другие государства уже ведут переговоры с новыми властями в Дамаске.

Такое мнение выразил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Der Standard.

"Мы должны четко сформулировать ожидания, но не должны навязывать никаких предварительных условий. В Сирии сейчас важно получить четкую картину. Для этого нам нужен диалог. <...> Я поддерживаю идею назначения специального посланника ЕС для проведения переговоров от имени Евросоюза. Все возможные страны уже ведут переговоры: россияне, китайцы, турки, американцы. Мы не можем ждать", - отметил Шалленберг.

Глава австрийской дипломатии также подчеркнул, что если новые власти Сирии требуют снять санкции с Дамаска, то ЕС должен "потребовать чего-то взамен, например, защиты меньшинств".

Ранее греческий министр иностранных дел Йоргос Герапетритис сообщил, что Греция, Кипр и Австрия представили Евросоюзу план активного присутствия ЕС в Сирии, предусматривающий назначение специального посланника по Сирии.

СМИ: Турция готовится к масштабной операции на севере Сирии

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.