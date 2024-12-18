Будущий посланник Трампа оценил готовность России и Украины к переговорам

Будущий специальный посланник по Украине избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог оценил готовность Москвы и Киева к переговорам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

По мнению Келлога, обе стороны конфликта уже готовы сесть за стол переговоров. При этом, ранее он уже неоднократно заявлял, что его главной целью на роли специального посланника будет содействие началу переговоров.

«Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», — заявил он.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться только после того, как у России закончатся ресурсы для ведения конфликта.