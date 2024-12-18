Японцы высказались о визите советника Зеленского в Токио

Советник Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк посетил Токио, чтобы попросить власти Японии ввести «очередные меры» против России. Однако самим японцам требования Украины уже надоели, поэтому визит политика вызвал у них лишь недовольство, передает «ИноСМИ» со ссылкой на Mainichi Shimbun.

Отмечается, что в ходе визита в Токио 17 декабря Власюк встретился с журналистами, сообщив, что в российском оружии были обнаружены детали японского производства. На этом фоне он призвал власти Японии рассмотреть возможность принятия дополнительных мер против РФ.

«Детали можно отследить по серийному номеру, если они новые, а если б/у, то невозможно. Он это прекрасно знает. Хватит уже заниматься бесконечным вымогательством. Лучше бы наше правительство сократило обещанные Кисидой миллиарды йен помощи Украине и направило их на восстановление полуострова Ното, который пострадал после землетрясения в январе 2024, или финансирование базовых льгот», — прокомментировал это один из читателей японской газеты.

Другой пользователь усомнился в полномочиях советника Зеленского, поскольку последний является нелегитимным президентом страны. Еще один читатель назвал «невероятным» тот факт, что до начала конфликта с РФ Киев продал Китаю авианосец.

«Я слышал, что украинские ракетные технологии утекли в Северную Корею. Украина раньше была третьим по величине экспортером оружия в мире. Мы, японцы, практически ничего не знаем об Украине. Но после конфликта вдруг стали такими сочувствующими и правительство активно поддерживает Украину...Это нормально? Две недели назад я на YouTube видел ролик японца, приехавшего на Украину. Там обратили внимание, что в супермаркетах в районах, не затронутых боевыми действиями, товаров больше, чем в японских. Во время войны в Японии для военных нужд забирали даже колокола с храмов, а там все красиво и богато», — добавил он.

Также читатели Mainichi Shimbun заявили, что от Украины у Японии «одни только беды», призвав украинских политиков больше не приезжать. Также они предложили своим властям восстанавливать отношения с РФ, поскольку «пора подумать о себе и защитить свою страну».