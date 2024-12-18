В команде Трампа высказались об убийстве генерала Кириллова

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог высказался об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. В эфире американского телеканала Fox News он выразил мнение, что случившееся не помешает началу мирных переговоров между Киевом и Москвой.

В то же время Келлог раскритиковал Киев.

«Я не думаю, что это было умно», — указал он.

Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова вместе с помощником Ильей Поликарповым произошло 17 декабря. Их подорвали на Рязанском проспекте в Москве, когда они вышли из подъезда.

Стал известен возможный сообщник убийц генерала Кириллова

Позднее источник в СБУ сообщил, что ответственность за убийство российского генерала взяла на себя украинская сторона. Он также отметил, что СБУ считала Кириллова законной целью за его действия на Украине.