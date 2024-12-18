В офисе Зеленского Орбана назвали «назойливым гонцом от Путина»

Дмитрий Литвин, советник Владимира Зеленского, раскритиковал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном рождественском перемирии. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Орбан обсудил с президентом России Владимиром Путиным ряд вопросов международной повестки. В частности, поднял темы рождественского перемирия, обмена пленными и установления в дальнейшем «долговременного и устойчивого» мира в Европе.

На фоне этого Зеленский заявил, что не позволит Орбану выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

«Если уж появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно — нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины. Гонцы от Путина никому из привлеченных участников работы ради мира не нужны», — подчеркнул Литвин.

Орбан обратился с призывом к Зеленскому

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сейчас каких-либо предпосылок для переговоров нет, так как от них уклоняется и их исключает сама украинская сторона.