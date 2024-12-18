Специалисты нашли пропавший в США радиоактивный груз

Пропавший в США груз, содержавший радиоактивный материал с изотопом германия, был найден и утилизирован, пишут обозреватели Мэтью Глассер и Лия Сарнофф в статье для телеканала ABC News.

Накануне Комиссия по ядерному регулированию США сообщила, что в стране пропал при неизвестных обстоятельствах груз, содержавший радиоактивный материал с германием-68.

«Джеймс Дэлзелл, доктор медицинских наук, из онкологического центра в Нажа, заявил ABC News во вторник, что пропавший материал был найден и надлежащим образом утилизирован», — пояснили эксперты.

Информация о том, что таинственные дроны, замеченные в последнее время в Нью-Джерси и ряде других штатов, могли искать пропавший радиоактивный груз, не соответствует действительности, подчеркнули авторы статьи.

Так, представитель департамента по защите окружающей среды штата рассказал, что дроны не были задействованы в поисках, уточнили обозреватели.

Национальное управление по ядерной безопасности США заявило, в свою очередь, что не пользуется дронами для поиска радиоактивных веществ и в декабре не проводило никаких воздушных операций в этом регионе, заметили Глассер и Сарнофф.

США считают, сообщил ранее представитель Белого дома Джон Кирби, что таинственные летающие объекты, наблюдаемые в небе на северо-востоке страны, — это комбинация коммерческих и любительских дронов, самолетов и звезд.