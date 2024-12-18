Власти США запросили развертывание радара для поиска загадочных дронов

Представители власти в США запросили развертывание радарной системы, используемой в конфликте на Украине, для отслеживания и расследования загадочных беспилотников, которые стали регулярно появляться в небе на северо-западе страны.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Сенатор от Нью-Йорка Чак Шумер и губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул обратились в министерство внутренней безопасности США с просьбой развернуть радарную систему Robin, чтобы помочь следователям выяснить, кто стоит за предполагаемыми беспилотниками», - говорится в сообщении телеканала.

Генеральный директор Robin Radar USA Inc. Крис Брост рассказал ABC News, что радиолокационная система Robin использовалась в конфликте на Украине со стороны ВСУ с целью обнаружения российских беспилотников с боевым оснащением. Брост сообщил, что Robin может отличать беспилотники от пилотируемых самолетов, отслеживать их траекторию в режиме реального времени и передавать данные на ноутбук.

Как отмечает телеканал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ФБР и министерство внутренней безопасности уже развернули инфракрасные камеры и технологию обнаружения дронов, сообщает РИА «Новости».

Ранее новости сообщали, что ФБР уже несколько недель получает сообщения от жителей Нью-Йорка и Нью-Джерси, которые регулярно наблюдают в небе кластеры дронов. Установить происхождение этих беспилотников пока не удалось.