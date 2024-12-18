В Белом доме высказались о будущем Украины в НАТО при Трампе

Решение о приглашении Украины в НАТО будут принимать в администрации избранного президента США Дональда Трампа, после того, как политик вступит в должность, заявил специальный помощник действующего главы государства Майкл Карпентер. Об этом пишет РИА Новости.

Чиновник отметил, что этот важный вопрос активно обсуждался внутри уходящей команды.

«Теперь всё будет зависеть от новой администрации, которая должна определить, как использовать перспективу членства Украины в НАТО в ближайшие месяцы, особенно если переговоры начнутся в 2025 году», — подчеркнул Карпентер.

По его словам, в настоящее время в альянсе нет консенсуса среди союзников о возможности официального приглашения Украины.

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Карпентер заметил, что в НАТО согласны когда-либо принять страну в альянс, но сейчас «это всё ещё открытый вопрос».

Помощник резюмировал, что нежелание альянса принимать Украину в свой состав обусловлено тем, что продолжается горячая стадия конфликта.