Алиев предложил держаться от Азербайджана подальше

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев напомнил, что Жозеп Боррель, когда был главой дипломатии ЕС, позволял себе говорить, что Европа — это цветущий сад, а всё остальное — джунгли.

© Official web-site of President of Azerbaijan

Об этом он сказал в беседе с ВГТРК и РИА Новости.

«Если мы джунгли, держитесь от нас подальше», — посоветовал президент Азербайджана.

Алиев заподозрил Макрона в причастности к беспорядкам в Тбилиси

Ранее Алиев заявил, что мания величия правительства президента Франции Эммануэля Макрона ухудшила отношения с Баку.

Боррель говорил, что для того, чтобы не допустить «вторжения джунглей в сад», садоводу «необходимо выходить в джунгли».