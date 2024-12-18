Алиев предложил держаться от Азербайджана подальше

Алиев посоветовал держаться от Баку подальше после слов Борреля о джунглях
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев напомнил, что Жозеп Боррель, когда был главой дипломатии ЕС, позволял себе говорить, что Европа — это цветущий сад, а всё остальное — джунгли.
Об этом он сказал в беседе с ВГТРК и РИА Новости.
«Если мы джунгли, держитесь от нас подальше», — посоветовал президент Азербайджана.
Алиев заподозрил Макрона в причастности к беспорядкам в Тбилиси
Ранее Алиев заявил, что мания величия правительства президента Франции Эммануэля Макрона ухудшила отношения с Баку.
Боррель говорил, что для того, чтобы не допустить «вторжения джунглей в сад», садоводу «необходимо выходить в джунгли».