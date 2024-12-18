В США опасаются побега тысяч террористов из тюрем в Сирии

Американские чиновники обеспокоены тем, что после свержения бывшего президента Сирии Башара Асада тысячи боевиков ИГ* (признано в России террористической организацией и запрещено) могут сбежать из сирийских тюрем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Politico.

Согласно мнению собеседников издания, это может произойти из-за турецких атак. При этом источник также напоминает, что Сирийские демократические силы, которые расцениваются Турцией как угроза безопасности, теперь несут ответственность за около около 9 тысяч заключенных боевиков ИГ* и почти 50 тысяч связанных с ними лиц (по большей части родственников).

«Это похоже на бомбу замедленного действия. <...> Если Турция не прекратит атаки, мы можем столкнуться с массовым побегом из тюрем», — заявил собеседник агентства.

СМИ: Турция готовится к масштабной операции на севере Сирии

Напомним, что 8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о свержении президента страны Башара Асада.

*признано в России террористической организацией и запрещено.