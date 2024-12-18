Пока вы не уснули: призыв Обрана к Зеленскому и ракетный удар ВСУ по России

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Украина нанесла ракетный удар по российскому региону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Ростовской области. Об атаке сообщил временно-исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) три ракеты из четырех, одна попала в хозяйственную постройку в районе Каменска. Информацию о возможных последствиях на земле Слюсарь не раскрыл, однако подчеркнул, что пострадавших, предварительно, нет.

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Орбан обратился с призывом к Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Владимиру Зеленскому по вопросу перемирия с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Орбана в социальных сетях.

По словам Орбана, предложение о рождественском перемирии с Россией еще находится в силе. Исходя из этого политик призвал Киев «принять его или отказаться», назвав такое решение ответственностью Зеленского.

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Порошенко оказался в центре скандала

Бывший президент Украины, глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко зарабатывает, покупая облигации за счет средств простых украинцев. Об этом сообщило украинское издание «Комментарии».

Политик оказался в центре скандала из-за того, что вкладывает в ценные бумаги средства благотворительных организаций, куда граждане зачисляют деньги на помощь для Вооруженных сил Украины.

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Финляндия отреагировала на сообщения о причастности РФ к разрыву телекабеля с Германией

© globallookpress.com

Россия не причастна к разрыву телекоммуникационного телекабеля C-Lion1между Финляндией и Германией. Об этом заявил финский лидер Александр Стубб, его слова приводит Yle.

«Основываясь на той информации, которой я располагаю, довольно трудно согласиться с трактовкой произошедшего, что Россия якобы причастна к разрыву телекабеля между Финляндией и Германией», — высказался политик.

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В Госдуме ответили на вопрос о смертной казни после гибели Кириллова

Казнь не остановит появление террористов-смертников, заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, комментируя убийство начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что террористы не берегут ничью жизнь — ни чужую, ни свою.

Я даже рассуждать на эту тему не хочу, это вторично. Если я скажу, что ему (исполнителю теракта против Кириллова. — NEWS.ru) надо голову отрубить на Красной площади и после этого теракты прекратятся, — не прекратятся. Террористы-смертники не берегут ни чужую жизнь, ни свою. Здесь только тотальный контроль за потенциальными группами риска, к которым, безусловно, относятся мигранты, — пояснил депутат.

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Депутат усомнился в адекватности Набиуллиной

Депутат и глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной и спросил, адекватная ли она. Подобный вопрос он задал на фоне повышения ключевой ставки в два раза и заявлениях о том, что иного пути для снижения инфляции нет.

«Госпожа Набиуллина, с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. На сколько увеличилась инфляция? В два раза. Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет? Что за бред вы несете?» — заявил Миронов, передает RTVI.

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«Газпром» нашел нового покупателя СПГ в Европе

«Газпром» впервые отправил в Италию партию сжиженного природного газа (СПГ) с терминала «Портовая» Об этом со ссылкой на данные LSEG (владеющая Лондонской биржей ICE группа) сообщает Reuters.

Газовоз Cool Rover встал на разгрузку на терминале FSRU Toscana в итальянском порту Ливорно 17 декабря, отмечает агентство.

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Друг баскетболиста Тиммы рассказал об их последнем разговоре

Бывший капитан сборной Латвии по баскетболу Янис Блумс рассказал о последней переписке с погибшим Янисом Тиммой. Его слова приводит Jauns.

«У меня всегда были прекрасные отношения с Янисом. Я всегда его понимал и в чем-то помогал». Последнее сообщение, которое я ему отправил, было: «Если что-нибудь понадобится, обязательно позвони!» Но он не позвонил», — рассказал Блумс.

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Анну Седокову экстренно госпитализировали

Певицу Анну Седокову увезли в больницу с нервным срывом после смерти бывшего супруга - Яниса Тиммы.

Своими переживаниями звезда решила поделиться с подписчиками и опубликовала видео из медучреждения, пишет газета «Жизнь».

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Российского футболиста шокировали цены на продукты

Футболист «Ростова» Николай Комличенко заявил, что шокирован ценами на продукты в России. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я часто хожу в магазин за продуктами, и меня вообще пугают и шокируют цены. Сейчас просто все об этом постоянно говорят, что очень дорого стало. Стереотип, что футболисты не смотрят на цену, уже как бы устарел», — заявил Комличенко.

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