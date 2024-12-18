Пока вы не уснули: призыв Обрана к Зеленскому и ракетный удар ВСУ по России
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Украина нанесла ракетный удар по российскому региону
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Ростовской области. Об атаке сообщил временно-исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram.
По его словам, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) три ракеты из четырех, одна попала в хозяйственную постройку в районе Каменска. Информацию о возможных последствиях на земле Слюсарь не раскрыл, однако подчеркнул, что пострадавших, предварительно, нет.
Орбан обратился с призывом к Зеленскому
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Владимиру Зеленскому по вопросу перемирия с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Орбана в социальных сетях.
По словам Орбана, предложение о рождественском перемирии с Россией еще находится в силе. Исходя из этого политик призвал Киев «принять его или отказаться», назвав такое решение ответственностью Зеленского.
Порошенко оказался в центре скандала
Бывший президент Украины, глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко зарабатывает, покупая облигации за счет средств простых украинцев. Об этом сообщило украинское издание «Комментарии».
Политик оказался в центре скандала из-за того, что вкладывает в ценные бумаги средства благотворительных организаций, куда граждане зачисляют деньги на помощь для Вооруженных сил Украины.
Финляндия отреагировала на сообщения о причастности РФ к разрыву телекабеля с Германией
Россия не причастна к разрыву телекоммуникационного телекабеля C-Lion1между Финляндией и Германией. Об этом заявил финский лидер Александр Стубб, его слова приводит Yle.
«Основываясь на той информации, которой я располагаю, довольно трудно согласиться с трактовкой произошедшего, что Россия якобы причастна к разрыву телекабеля между Финляндией и Германией», — высказался политик.
В Госдуме ответили на вопрос о смертной казни после гибели Кириллова
Казнь не остановит появление террористов-смертников, заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, комментируя убийство начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что террористы не берегут ничью жизнь — ни чужую, ни свою.
Я даже рассуждать на эту тему не хочу, это вторично. Если я скажу, что ему (исполнителю теракта против Кириллова. — NEWS.ru) надо голову отрубить на Красной площади и после этого теракты прекратятся, — не прекратятся. Террористы-смертники не берегут ни чужую жизнь, ни свою. Здесь только тотальный контроль за потенциальными группами риска, к которым, безусловно, относятся мигранты, — пояснил депутат.
Депутат усомнился в адекватности Набиуллиной
Депутат и глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной и спросил, адекватная ли она. Подобный вопрос он задал на фоне повышения ключевой ставки в два раза и заявлениях о том, что иного пути для снижения инфляции нет.
«Госпожа Набиуллина, с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. На сколько увеличилась инфляция? В два раза. Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет? Что за бред вы несете?» — заявил Миронов, передает RTVI.
«Газпром» нашел нового покупателя СПГ в Европе
«Газпром» впервые отправил в Италию партию сжиженного природного газа (СПГ) с терминала «Портовая» Об этом со ссылкой на данные LSEG (владеющая Лондонской биржей ICE группа) сообщает Reuters.
Газовоз Cool Rover встал на разгрузку на терминале FSRU Toscana в итальянском порту Ливорно 17 декабря, отмечает агентство.
Друг баскетболиста Тиммы рассказал об их последнем разговоре
Бывший капитан сборной Латвии по баскетболу Янис Блумс рассказал о последней переписке с погибшим Янисом Тиммой. Его слова приводит Jauns.
«У меня всегда были прекрасные отношения с Янисом. Я всегда его понимал и в чем-то помогал». Последнее сообщение, которое я ему отправил, было: «Если что-нибудь понадобится, обязательно позвони!» Но он не позвонил», — рассказал Блумс.
Анну Седокову экстренно госпитализировали
Певицу Анну Седокову увезли в больницу с нервным срывом после смерти бывшего супруга - Яниса Тиммы.
Своими переживаниями звезда решила поделиться с подписчиками и опубликовала видео из медучреждения, пишет газета «Жизнь».
Российского футболиста шокировали цены на продукты
Футболист «Ростова» Николай Комличенко заявил, что шокирован ценами на продукты в России. Его слова приводит «Чемпионат».
«Я часто хожу в магазин за продуктами, и меня вообще пугают и шокируют цены. Сейчас просто все об этом постоянно говорят, что очень дорого стало. Стереотип, что футболисты не смотрят на цену, уже как бы устарел», — заявил Комличенко.