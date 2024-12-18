Министр иностранных дел КНР высказался о сотрудничестве с РФ

Под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российские отношения день ото дня становятся все более зрелыми и стабильными. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на симпозиуме по международной ситуации и китайской дипломатии в 2024 году

Отметив, что в течение уходящего года главы двух государств встречались трижды, что поспособствовало продолжению углубления китайско-российского всеобъемлющего стратегического взаимодействия.

По словам главы внешнеполитического ведомства КНР, китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Они не подвержены препятствиям и принуждению со стороны внешних факторов.

Перед лицом меняющейся международной обстановки Китай и Россия будут сохранять высокий уровень стратегического взаимодоверия, пишет «Жэньминь жибао он-лайн».