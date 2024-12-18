Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Владимиру Зеленскому по вопросу перемирия с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Орбана в социальных сетях.

По словам Орбана, предложение о рождественском перемирии с Россией еще находится в силе. Исходя из этого политик призвал Киев «принять его или отказаться», назвав такое решение ответственностью Зеленского.

«Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность», — заявил он.

В Кремле прокомментировали возможность рождественского перемирия

Напомним, что ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз отклонил предложение его страны о рождественском прекращении огня на Украине.