Глава парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что Франции может потребоваться проведение досрочных президентских выборов на фоне "хрупкого положения" президента страны Эмманюэля Макрона.

Об этом она заявила в интервью газете Le Parisien.

"Существует множество причин, по которым Эмманюэль Макрон может решить завершить свой президентский срок. <...> Я готовлюсь к досрочным президентским выборам в качестве меры предосторожности, учитывая хрупкое положение Макрона и те немногие институциональные рычаги, которые у него остались", - сказала она.

По мнению Ле Пен, сейчас глава государства может столкнуться с проблемами даже со стороны своих союзников из центристского блока, у которых могут возникнуть разногласия с назначенным из их числа премьер-министром Франсуа Байру.

"Для Макрона все кончено, или почти все. Я не хочу показаться злой, это институциональная реальность", - заявила Ле Пен, комментируя внутриполитическую ситуацию в стране, где за последний год три премьер-министра ушли в отставку.

По ее словам, президент якобы "утратил свое право назначать премьер-министра" после того, как Байру "сам себя назначил" премьером. В этом случае она ссылается на публикации французских СМИ, которые утверждают, что в ходе напряженных переговоров с Макроном Байру пригрозил вывести возглавляемое им "Демократическое движение" (MoDem) из президентской коалиции в парламенте, если президент не назначит его главой кабмина.

По словам Ле Пен, Макрон утрачивает влияние и на международной арене.

"Он рассорился со всеми. Он больше не имеет никакого влияния в Европейском союзе и был самым ужасным образом унижен своей креатурой, госпожой фон дер Ляйен", - пояснила она, ссылаясь на недавнее заявление главы Еврокомиссии о заключении соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Южноамериканского общего рынка ("Меркосур"), против которого выступала Франция.

Опрос Ifop

Ранее Французский институт общественного мнения (Ifop) опубликовал опрос, согласно которому Марин Ле Пен стала самым популярным кандидатом на пост президента Франции. В первом туре за нее готовы проголосовать 38% опрошенных, если ее соперником будет бывший премьер-министр Габриэль Атталь, который может рассчитывать на 20% голосов. Если же конкурентом Ле Пен станет экс-глава правительства Эдуар Филипп, поддержку которому готовы оказать 26% участников исследования, то за лидера фракции "Национального объединения" собираются отдать свои голоса 35% респондентов.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на апрель 2027 года. Конкретная дата пока не определена, он должен состояться за 20-35 дней до истечения срока полномочий действующего президента Эмманюэля Макрона 13 мая 2027 года. Если в первом туре ни один из претендентов на пост главы государства не наберет более 50% голосов, два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие во втором туре голосования, который проводится две недели спустя.