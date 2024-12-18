Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

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Что будет с российскими базами в Сирии

Некоторые эксперты считают, что шансы на сохранение российских баз в Сирии после краха Башара Асада невелики, но Москва будет вести переговоры по этому вопросу, пишет портал Al Hadath. Маловероятно, что США уйдут из Сирии после смены власти в стране. А если они останутся, то и россияне постараются остаться в регионе, считает автор статьи.

Россия хочет продолжить использовать Средиземное море для проведения своих операций. Новая администрация Сирии пока не делала никаких официальных заявлений о соглашении по российским военным объектам, и это означает, что никаких решений пока не принято.

«Смешные» новости о переговорах США и Украины

Автор чешского издания iportal24 Роберт Фиш назвал смешными сообщения, что США уже начали переговоры с украинцами об окончании конфликта в стране. Он отметил, что российская армия продвигается по зоне боевых действий с огромной скоростью, но переговоры между собой почему-то ведут Вашингтон и Киев.

Фиш отметил, что «наглое пренебрежительное отношение» к России не привело Европу ни к чему хорошему с тех пор, как Брюссель обрушил на Москву «цунами санкций». Из-за этого Европа не только «экономически облажалась» - Франция, к примеру, теперь постепенно, но радикально теряет свое влияние в Африке, заявил Фиш. Пусть США уже ведут переговоры с украинцами об окончании конфликта, но где же в этом уравнении Россия, задался вопросом авто статьи.

«Изгнание Франции из Африки»

В конце ноября президент Бассиру Диомай Фай анонсировал вывод французских войск из Сенегала. В тот же день (и на следующий день после визита главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро) Чад объявил о прекращении оборонных соглашений с Парижем. Эти решения стали продолжением «выдавливания» французских войск из африканского региона Сахель, пишет Le Point. Последовательное денонсирование оборонных соглашений с Францией африканскими государствами знаменует собой «исторический разрыв».

В 2017 году Франция все еще имела около десяти тысяч солдат, дислоцированных в девяти африканских странах, и направила 5100 человек в Сахель в рамках операции «Бархан». Семь лет спустя Париж был изгнан из Сахеля и Эммануэль Макрон «потерял Африку», подчеркивает Le Point. Вытеснение Франции из Африки в пользу России и Китая имеет серьезные последствия для Европы и мировой геополитики в целом, считают авторы издания. Ситуацию можно объяснить ошибками французской внешней политики и потерей инструментов влияния. Париж проигнорировал стремление обрести суверенитет среди молодежи континента, на котором средний возраст населения составляет 19 лет. Также Франция недооценила военную силу России и экономическую мощь Китая. Европа теперь может лишиться доступа к важнейшим видам сырья и оказаться под угрозой новых миграционных кризисов.

«Китай нанес решающий удар по Трампу»

Новоизбранный президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Штаты и Китай «могут решить все мировые проблемы, объединив усилия». Как отмечается в статье на портале 123.com, такое позитивное заявление Трамп сделал после введения Китаем экспортного контроля и других мер в отношении США. Это стало «тонким, но решающим ударом Китая по Трампу».

В начале декабря Китай ввел запрет на экспорт в США галлия, германия и ряда других материалов двойного назначения, а также пообещал ввести более строгий контроль за использованием графитовой продукции. Все эти материалы используются в военной технике, такой как очки ночного видения, и необходимы для производителей микросхем в США.

В статье подчеркивается, что Китай впервые объявил об ограничениях на экспорт таких материалов исключительно в Соединенные Штаты. Трамп пригрозил Китаю запретительными пошлинами, но у Пекина «много собственных козырей в рукавах».

На Украине ведут кампанию против «Оливье»

Портал «ИноСМИ» рассказал со ссылкой на украинские издания, что украинцев призывают отказаться от новогоднего салата «Оливье» в рамках «декоммунизации». Салат называют «советским наследием» и «памятником СССР на столе».

Украинские СМИ отмечают, что в стране уже «свергли» Деда Мороза, заменив его на Святого Николая и Санта Клауса, а в некоторых школах и детских садах даже появился новый персонаж - Рождественник. Однако многие украинцы отстаивают свое право на «Оливье», подчеркивая, что «это всего лишь салат, это вкусно и это воспоминания детства».