Алиев заподозрил Макрона в причастности к беспорядкам в Тбилиси

Президент Франции Эммануэль Макрон может быть замешан в организации беспорядков в Грузии.

Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

«Хорошо, что сейчас ситуация (в Грузии. — RT) уже идёт в сторону стабильности. И опять, видите, уши Макрона торчат. Не сидится человеку в своей стране, ему обязательно надо и в Грузию залезть», — подчеркнул он в интервью ВГТРК и РИА Новости.

Алиев назвал Грузию важнейшим партнёром и другом Азербайджана.

Дестабилизация ситуации в Тбилиси одинаково вредна для обеих сторон, добавил он.

Ранее в Грузии прошла волна протестов. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка устроить «майдан» в стране провалилась.