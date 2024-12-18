Бывший шеф-повар Белого дома рассказал о зависимости Трампа

Бывший шеф-повар Белого дома Андре Раш раскрыл кулинарные пристрастия избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью Politico для West Wing Playbook.

Как отмечает Раш, Трамп известен своей любовью к нездоровой пище. Он давно отказался от воды, зато каждый день пьет сладкую газировку. Шеф-повар подчеркнул, что Трамп настолько впал в зависимость от любимой диетической колы, что во время прошлого президентского срока у него даже была специальная кнопка для вызова человека с колой.

Трамп заявляет, что пока не заметил никаких негативных эффектов от напитка, однако Раш уверен, что ему пора переходить на более здоровое питание. Новому президенту США уже 78 лет.

Раш поделился с изданием уловками, которые он использовал, чтобы разнообразить рацион Трампа. Например, он подавал ему воду с апельсином, лимоном и лаймом, чтобы она не казалась такой уж безвкусной. Также Раш предложил делать котлету для его бургеров из индейки, а вместо свиного бекона выбирать говяжий. Картофель фри можно готовить из батата. По его словам хоть никто этого и не замечает, Трамп уже сейчас старается питаться лучше.

Бывший шеф-повар Белого дома также рассказал, что Трамп не увлекается перекусами.

«Он просто бежит, бежит, бежит все время», — объяснил Раш.

Он назвал Трампа и его жену очень категоричными в еде. Это, по словам повара, мешало ему экспериментировать.

За свою карьеру Раш успел поработать не только с Трампом. Так он сравнил нового президента США с Биллом Клинтоном, который тоже любил бургеры. Повар признался, что самое простое меню требовал Барак Обама.

Ранее сообщалось, что пасынок короля Великобритании Карла III рассказал о ежедневном питании отчима и назвал его «настоящим героем еды». Монарх любит дичь, горох, клубнику, малину и мангольд.